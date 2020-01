Als Amerika mit dem Dämon Alkohol rang

Das Verbot trat vor 100 Jahren in Kraft. Hier einige Fakten, die Hollywood uns verschwiegen hat.

In Amerika „wird eine neue Nation geboren“, jubelte um null Uhr des 17. Jänner 1920 die „Anti-Saloon League“. „Vorbei ist das Reich der Tränen“, frohlockte ein Prediger vor zehntausend verzückten Schäfchen, denn „die Hölle ist für immer leer“. Auf die Erde geholt war sie für Innenminister Franklin Lane: „Der Drink-Hahn, der tröstende Freund in einer gestörten Welt, ist abgedreht“, klagte er in Katerstimmung, „und alles wird so lustig wie ein Tanz in der Hölle“.