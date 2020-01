Ein Dirigent, der sich in die Herzen schrieb

Die Gesellschaft der Musikfreunde gedachte ihres verstorbenen Ehrenmitglieds Mariss Jansons.

Über 160 Mal gastierte Mariss Jansons im Wiener Musikverein: erstmals im Juni 1978 mit den Leningrader Philharmonikern, als deren Assistent er seine Karriere begann, zuletzt im Oktober 2019 mit zwei unvergesslichen Konzerten mit dem unter ihm in die Weltspitze geführten Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dessen langjähriger Chefdirigent er war. Sein überraschender Tod in der Nacht auf den 1. Dezember 2019 vereitelte sein für diese Termine lang geplantes Auftreten mit den Wiener Philharmonikern, denen er fast drei Dezennien eng verbunden war, deren Ehrenmitglied er auch war. Nun gaben sie an seinem 77. Geburtstag ein Gedenkkonzert.