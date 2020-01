Auf Weltreise von Sofa zu Sofa

Christoph Pehofer war neun Monate unterwegs und hat dabei immer bei Fremden übernachtet. Jetzt läuft der Film über seine „Couch Connections“.

Es war, nach 50 Anfragen, das einzige Angebot, das er in New York kriegen konnte. Und ja, Christoph Pehofer wusste, dass der Gastgeber Nudist ist. Dass er mit ihm das Bett würde teilen müssen, das hatte er dann aber erst kurz vor seiner Ankunft in der Beschreibung entdeckt. Müde von einer langen, schlaflosen Fahrt im Nachtbus von den Niagarafällen hinunter nach New York, läutete Pehofer dennoch bei dem Apartment in Upper Manhattan. Wer ihm öffnete, war Bob – nackt, fröhlich und auf dem Weg zum FKK-Strand, an den er Pehofer gleich einmal mitnahm.