Causa Schwarz als Turbo für Austritt

Die Zahl derer, die der Organisation den Rücken kehren, ist binnen eines Jahres um 15 Prozent gestiegen. Der Katholikenanteil sinkt stetig – und liegt bei 56 Prozent.

Wien. Wie hoch der Anteil der Katholiken in Österreich ist? Gefühlt wohl 80 Prozent plus angesichts der großen Zahl an Pfarren, Stiften und Klöstern, der vielen kirchlichen für alle arbeitsfreien Feiertage, der Präsenz in und des Einfluss(versuch)es von Bischöfen auf Gesellschaft und Politik. Tatsächlich könnte in wenigen Jahren nur noch die Hälfte der Österreicher der größten Kirche angehören.