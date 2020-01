Ein Ex-Diplomat als Spion für China?

Deutschland. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den Chef einer deutschen Lobbyfirma, der einst EU-Diplomat war. Es gab mehrere Razzien.

Berlin. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft schaltet sich nur ein, wenn es um die innere und äußere Sicherheit der Republik geht. Also um Terrorverdacht zum Beispiel. Oder um mögliche Spionage: Der Chef einer bekannten Lobbyfirma ist nun ins Visier der Generalbundesanwaltschaft geraten. Der ehemalige Diplomat soll Informationen an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit geliefert haben. Auch gegen zwei Angestellte der Lobbyfirma wird laut „Spiegel“ ermittelt.

Am Mittwoch schlugen die Ermittler zu. Die Razzien starteten dem Bericht zufolge in den frühen Morgenstunden. Beamte durchkämmten demnach Wohnungen und Büros, insgesamt neun Objekte. Die Durchsuchungen sollen in Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und in Brüssel, dem Sitz der EU-Kommission, stattgefunden haben. Die Bundesanwaltschaft machte dazu offiziell keine näheren Angaben. Im Zentrum des Spionagethrillers soll der Geschäftsführer der Lobbyfirma stehen. Sein Name ist der „Presse“ bekannt. In seinem ersten Leben machte der Mann als Diplomat Karriere. Er arbeitete jahrzehntelang die EU-Kommission, war Botschafter in mehreren Staaten. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit lag auf Ostasien.

Auch Zweigstelle in Wien

2017 wechselte der Deutsche, der noch eine zweite Staatsbürgerschaft hat, in die Privatwirtschaft. Er heuerte in Berlin als Geschäftsführer einer Beratungsfirma an, die Kenner als bestens vernetzt beschreiben. Die Dachmarke ist an mehreren Standorten aktiv. Dazu zählt auch Wien, wo man an nobler Adresse residiert. Die Lobbyfirma soll aber auch über einen guten Draht nach China verfügen.

Laut „Spiegel“ wird zwei der insgesamt drei Beschuldigten vorgeworfen, private und geschäftliche Informationen an China weitergegeben zu haben. Ein Dritter soll sich dazu bereit erklärt haben. Erhärtet sich der Verdacht, wäre das ein spektakulärer Coup für die Sicherheitsbehörden. Fälle von aufgedeckter Spionage durch China sind rar. Auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, dass der Staat auch auf diesem Feld aktiv ist.

Sorgen vor dem langen Arm der kommunistischen Partei spielen auch in der Debatte um den dringend nötigen 5G-Ausbau in Deutschland eine Rolle. Huawei, der chinesische und weltweit größte Netzwerkausrüster, gilt als guter und preiswerter Anbieter. Allerdings schürt eine mögliche Beteiligung von Huawei Angst vor Sabotage und Spionage durch China.

Der Streit um eine Beteiligung Huaweis schwelt seit Monaten. Kanzlerin Angela Merkel lehnt zwar den prinzipiellen Ausschluss eines Unternehmens ab. Eine Gruppe von Abgeordneten aus Union und SPD fordert aber scharfe Kriterien, die auf einen Ausschluss hinauslaufen würden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2020)