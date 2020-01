Frauenmord in Ybbs - Ehemann verdächtigt, schweigt aber zur Tat

Ein 50-jähriger Österreicher wird verdächtigt, seine Ehefrau erstochen zu haben. Erst im Dezember war in Niederösterreich eine Frau mit einem Messer getötet worden.

In Ybbs an der Donaus ist am Mittwochabend eine 42-jährige Frau erstochen worden. Ihr Ehemann, ein 50-jähriger Österreicher, ist dringend verdächtig, sie durch mehrere Messerstiche ermordet zu haben. Er wurde am Tatort, im gemeinsamen Wohnhaus, festgenommen, verweigert derzeit aber Angaben über den Tatablauf.

Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt laufen. Laut einem Sprecher der Polizei wurde die Frau im Wohnhaus des Paares durch mehrere Messerstiche getötet. Der Mann schweige, was die Tat angehe, hieß es Donnerstagfrüh von den Ermittlern. Ein Messer wurde sichergestellt.

Erst im Dezember war in Mistelbach eine 48-jährige Niederösterreicherin in Mistelbach mit einem Messer getötet worden. Mit 1. Jänner trat in Österreich ein Gesetzespaket zum Gewaltschutz in Kraft, das allerdings umstritten ist. Es sieht Strafverschärfungen bei Gewalt- und Sexualdelikten vor. Das Gewaltschutzpaket war unter der früheren ÖVP-FPÖ-Koalition beschlossen worden.

(APA/red.)