Helsinki führt Flughafentoiletten für Tiere ein

Bereiche, in denen sich Haustiere erleichtern können, sind noch eine ziemliche Seltenheit in nordeuropäischen Flughäfen. In den USA sind die tierischen stillen Örtchen vorgeschrieben.

Auf dem Flughafen von Helsinki haben nun auch Tiere ihr stilles Örtchen: Der finnische Flughafenbetreiber Finavia hat an dem Airport Helsinki-Vantaa zwei Toilettenbereiche für Vierbeiner geschaffen. Damit reagiere man auch auf Anfragen von Passagieren, wo ihre Haustiere auf dem Gelände am besten ihre Notdurft verrichten könnten, sagte eine Finavia-Sprecherin am Mittwoch.

Die Antwort der Finnen: ein Toilettenraum in dem Teil, in dem Flüge nach außerhalb des Schengenraums abheben, sowie ein weiterer vor einer anderen Abflughalle. "Bereiche, in denen sich Haustiere erleichtern können, sind noch eine ziemliche Seltenheit in nordeuropäischen Flughäfen", so die Sprecherin. Ganz neu sei die Idee aber nicht: In den USA etwa seien solche Orte vorgeschrieben, damit sich Service-Tiere von Passagieren - dazu zählen zum Beispiel Blindenhunde - erleichtern könnten. Nach Informationen des Senders sind unter den Reisenden auf Helsinkis Flughafen jährlich mehr als 10.000 Hunde.

