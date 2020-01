Seenkauf-Prozess mit Befragung von Gerhard Dörfler fortgesetzt

Der Kärntner Altlandeshauptmann beteuerte Unwissenheit um illegale Vorgängen. Es geht um einen Immobiliendeal aus 2007 - als das Land Liegenschaften an Seen kaufte.

Am Landesgericht Klagenfurt ist es am Donnerstag wieder um die Causa Seenkauf gegangen. Thema ist ein Immobiliendeal aus 2007, das Land Kärnten kaufte von ÖGB und Bawag Seeliegenschaften. Dabei dürften Kaufpreis und Nebenkosten überhöht gewesen sein. Für die Aucon Immobilien AG, Vorstand Heinz Liebentritt und Ex-ÖGB-Finanzchef Clemens Schneider geht es um Untreue, schweren Betrug bzw. Bestechung.

Die Aucon hatte damals Provisionen an die Ex-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger weitergeleitet. Diese gestand 2015 öffentlich ein, dass Kickback-Zahlungen aus ihrem Honorar an den damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bzw. das BZÖ geflossen seien.

Provision an Partei: „Hätte ich sicher nicht mitgetragen“

Als Zeuge musste Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler aussagen. "Es war ein riesengroßes Projekt, das für alle politischen Entscheidungsträger Priorität gehabt hat", sagte der Freiheitliche. Er beteuerte allerdings, das Thema außerhalb der Regierungssitzungen nie besprochen und auch nichts gewusst zu haben. Auch in der Partei sei der Seenkauf kein Thema gewesen. Von Kickback-Zahlungen an die Partei wisse er nichts - Dörfler war damals Finanzreferent der Partei. Und Kaufmann-Bruckberger sei ihm auch nicht bekannt. "Wenn ich von der Provision an die Partei etwas gewusst hätte, wäre ich zumindest bei dieser Regierungssitzung nicht dabei gewesen. Das hätte ich sicher nicht mitgetragen."

Ein anderer Zeuge, der bei dem Kontakt von Kaufmann-Bruckberger zu der Firma, die ihr Scheinrechnungen für ihre Provision ausgestellt haben soll, wurde ebenfalls befragt. Die Firma in russischem Eigentum hätte demnach nur 133.000 Euro erhalten - das habe genau die Umsatzsteuer ausgemacht. Darüber hinaus gab es eine 15.000 Euro-Zahlung an einen Vermittler von Kaufmann-Bruckberger. In früheren Aussagen hatte er gesagt, das Geld ging an die Firma. Er selbst sowie die betreffende GmbH hätten über die 133.000 Euro hinaus kein Geld bekommen, sagte er nun. Allerdings kaufte er gemeinsam mit Kaufmann-Bruckberger die betreffende Firma im Anschluss um 50.000 Euro von dem Russen, wobei Kaufmann-Bruckberger ihm seinen Anteil vorfinanzierte. Das habe er dann später zurückgezahlt, gab er an. In den Ermittlungen sei seines Wissen nach nie überprüft worden, ob die 133.000 Euro auch tatsächlich an die Finanz gezahlt wurden.

Die Causa Seenkauf In der Causa geht es um den Kauf von Maltschacher See, Hafnersee und einer Ferienanlage am Ossiacher See durch eine eigens dafür gegründete Gesellschaft des Landes Kärnten im Jahr 2007. Der Kaufpreis war laut Rechnungshofbericht um bis zu zwölf Millionen Euro zu hoch, die Maklerprovision lag über dem gesetzlichen Maximum. Verkäufer der Immobilien waren ÖGB und Bawag. Wirtschaftlich gesehen war der Kauf auch in der Folge kein Erfolg: Die erwartete Pacht von zwei Millionen Euro jährlich wurde nie eingenommen, sie lag ab 2011 bei 650.000 Euro. Ein Verkaufsversuch 2010 scheiterte. In der Folge mussten fast 29 Millionen Euro außerordentlich abgeschrieben werden.

