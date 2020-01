Clowns und Gangster im KZ: David Schalkos „Schwere Knochen“

Das Volkstheater-Ensemble zeigt sich in einer so anstößigen wie gelungenen Adaption von Schalkos Roman in guter Form.

Zu Beginn teilt ein Vorhang aus Ketten die Bühne, und man hört von giftigem Gulasch, Blut und dem Saft, den die Zuhälterin Musch „Schwanzgift“ nennt. Am Ende wirft ebendiese ihre Unterhose auf das Grab des mit Worten so kargen wie mit dem Messer geschickten Unterweltkönigs Krutzler. Dazwischen läuft über drei Stunden lang eine präzise Choreografie menschlicher Abgründe, aufgeführt von einem guten Teil des Volkstheater-Ensembles, das es in dieser Form nicht mehr lange geben wird. Im Herbst übernimmt Kay Voges und bringt etliche Schauspieler aus Dortmund mit.



Seltsam: Gerade jetzt, wo es im Zustand der Auflösung ist, und im Exil des Museumsquartiers präsentiert sich dieses Ensemble virtuos, überzeugend wie schon lange nicht. Das liegt wohl auch an der Regie: Alexander Charim lässt die Schauspieler brutal komisch und doch (fast) nie albern agieren, gibt einen präzisen und doch geschmeidigen Rhythmus vor, der an den richtigen Stellen doch zum Stillstand kommt, und zwar so, dass es einen noch lachend schaudert. Auch an der Sprache, an den Nuancen der Dialekte und Soziolekte hat er offensichtlich genau gearbeitet, und das ist nicht leicht bei diesem Stück, das in einem alten Wien und auf mehreren Sprachebenen spielt.