Organspende: Ausweis oder Widerspruchslösung?

Gesundheitsminister Jens Spahn hat in Deutschland eine Debatte über Organspenden losgetreten. Eine Widerspruchslösung, wie es sie auch in Österreich gibt, wurde im Deutschen Bundestag mit großer Merheit abgelehnt. Warum eigentlich? Diskutieren Sie mit!

Das war's also für den Vorstoß des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU): In Deutschland sind Organspenden weiterhin nur mit ausdrücklicher Zustimmung, also einem Organspendeausweis erlaubt. Wie unser Korrespondent Jürgen Streihammer berichtet, wurde der Gesetzesentwurf im deutschen Bundestag deutlich abgelehnt. Überraschend ist das, weil es einerseits einen massiven Mangel an Spenderorganen gibt, andererseits eine hohe Bereitschaft zu spenden (84 Prozent), gleichzeitig aber nur rund 40 Prozent einen Organspende-Ausweis.

Die Widerspruchslösung ist ein gängiges Modell, um diese Diskrepanz zu vermeiden. Wer seine Organe nicht spenden will, muss aktiv werden - und nicht umgekehrt. So ist es in Österreich und in zahlreichen anderen EU-Ländern. (Übrigens: Die Widerspruchslösung will die Regierung nun offenbar auch beim Pensionssplitting umsetzen, aber das ist eine andere Geschichte).

In Deutschland geht man weiterhin einen anderen Weg: Man will künftig hartnäckiger daran erinnern, dass es einen Organspendeausweis gibt, etwa bei der Ausweisstelle oder beim Hausarzt.

In Österreich wird zwar auch immer wieder über Organspenden debattiert, allerdings selten über die Widerspruchslösung.

„Presse"-Querschreiberin Gudula Walterskirchen meinte dagegen, dass genau darüber mehr diskutiert werden müsste. In ihrer Kolumne schrieb Sie: „Organspenden sind in Österreich gesetzlich klar geregelt. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Eine öffentliche Debatte darüber gab es bisher nicht.“ Dies liege unter anderem daran, dass man meist nur den Empfänger eines Organs im Fokus habe, nicht aber den Spender.

Was Menschen unternehmen, um an ein Spenderorgan zu kommen - und warum der illegale Organhandel blüht, das erklärte äußerst anschaulich der deutsche Journalist Willi Germund, der ein Buch und vor einigen Jahren einen „Presse"-Text zum Thema schrieb: „Niere gegen Geld. Wie ich mir auf dem internationalen Markt ein Organ kaufte“

(sk)

Diskutieren Sie mit: Sind Sie zufrieden mit der Widerspruchslösung? Oder sollte es auch in Österreich eine Debatte geben? Was ist gerecht für Spender und Empfänger? Und: Würden Sie Ihre Organe spenden?