Rechnungshof zerlegt Wiens Franken-Kredite

Exklusiv. Ein Rohbericht hält fest: Der (angebliche) Nettovorteil aus der riskanten Finanzierung ist für die Prüfer nicht nachvollziehbar. Es gab weder eine Absicherung gegen Zins- und Währungsrisken noch eine mittel- oder langfristige Strategie.

Wien. 308 Millionen Euro. So hoch war nach dem Ausstieg der Stadt Wien aus den Franken-Krediten im Jahr 2018 der „Nettovorteil“. Erklärte Renate Brauner (SPÖ), die (damals gerade noch) langjährige frühere Wiener Finanzstadträtin. Der Rechnungshof (RH) hat nun das Kontrollsystem im Schulden- und Veranlagungsmanagement geprüft. Und: Er kann die Angabe der Stadt Wien von einem „Nettovorteil“ in der genannten Höhe nicht bestätigen.

Dies ergibt sich aus einem umfangreichen Rohbericht, der der „Presse“ exklusiv vorliegt. Die Stadt Wien stellte den Prüfern des RH keine Unterlagen zur Verfügung, um die Berechnungen für sie auch nachvollziehbar zu machen. Wörtlich schreiben die RH-Experten: „Da die Stadt die Berechnungen zur Inflationsbereinigung nicht darlegte und keine Auskünfte über die bisher realisierten Kursverluste oder -gewinne aus Tilgungen erteilte, konnte der RH keine Gesamtaussage zur Richtigkeit oder Vollständigkeit der Berechnung durch die Stadt Wien treffen.“

Folgerichtig weist der RH daher „kritisch darauf hin, dass die von der Stadt Wien nicht dargelegten Berechnungsgrundlagen und die nicht zur Verfügung stehenden Akten dem Prinzip der Transparenz und Nachvollziehbarkeit widersprachen“. Deutlicher kann Kritik in diesem Zusammenhang von den RH-Beamten kaum formuliert werden. Es folgen noch weitere Kritikpunkte.



Relaxed gegenüber Risiko: Die RH-Prüfer wurden jedoch auch anderwärts fündig. Die Stadt Wien hat sich hinsichtlich des Risikos im Zusammenhang mit derartigen Transaktionen offenbar keine allzu großen Sorgen gemacht. Jedenfalls wurden keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen. So hat Wien zwar bereits seit Mitte der 1980er-Jahre auf Fremdwährungsfinanzierungen in Schweizer Franken gesetzt. Aber, so die Erkenntnis aus dem RH-Rohbericht: „Während der Laufzeit hatte sie keine Absicherungsmaßnahmen in Bezug auf etwaige Zins- und Währungsrisken getroffen. Die Stadt Wien setzte trotz bekannter Risken aus den Fremdwährungsfinanzierungen sowie angesichts der negativen Kursentwicklung mehrere Jahre keine Maßnahmen zur Risikoreduktion.“



Juristischer Blindflug: Der RH konstatiert eine fehlende juristische Vertragsprüfung – trotz eines hohen Finanzierungsvolumens und oft komplexer Vertragsgestaltung.



Planlos in die Zukunft: Zwar merkt der RH (positiv) an, dass die Stadt Wien in regelmäßigen Finanzmanagementsitzungen strategische Vorgaben für das Schulden- und Veranlagungsmanagement erarbeitet. Die seien aber lediglich kurzfristig. „Eine mittel- und langfristige Strategie lag nicht vor“, wird im Rohbericht bemängelt.



Manipulationen möglich: Die gute Nachricht ist, dass die RH-Prüfer keine Manipulationen entdeckt haben. Die weniger gute Nachricht: Es besteht zumindest die theoretische Möglichkeit dafür. Wörtlich heißt es im RH-Rohbericht: „In der Stadt Wien bestand die Möglichkeit, die zahlungsrelevanten Daten der im Rahmen des elektronischen Zahlungsverkehrs erstellten Dateien manuell zu verändern.“ Und: Es konnten Zahlungsaufträge ohne vorhergehende Erfassung im Haushaltsverrechnungssystem durchgeführt werden.

Der Hintergrund der Fremdfinanzierung durch die Stadt Wien: Franken-Kredite waren für viele eine Höllenfahrt. Was wegen des günstigen Zinssatzes in der Schweiz lange Zeit lukrativ erschien, änderte sich mit der Finanzkrise des Jahres 2008 schlagartig. Als sich nämlich der Franken gegenüber dem Euro zu verteuern begann, verteuerten sich für im Euroraum Lebende auch die Tilgungsraten – für private Hausbauer galt das natürlich ebenso wie für Kommunen oder Bundesländer.

