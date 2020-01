Handball: Österreich unterliegt gegen Kroation

Die ÖHB-Auswahl verlor im ersten Hauptrundenspiel 23:27. Es ist die erste Niederlage im Rahmen der Europameisterschaft.

Österreichs Handball-Nationalteam hat sich in seinem Auftaktspiel in die Hauptrunde der Europameisterschaft gegen Kroatien mit 23:27 (8:13) geschlagen geben müssen. Der Medaillenkandidat wurde am Donnerstag in der Wiener Stadthalle seiner Favoritenrolle gerecht und fügte der ÖHB-Auswahl die erste Niederlage im Rahmen der Europameisterschaft zu.

Die österreichische Mannschaft hielt das Spiel rund zwölf Minuten offen, ehe sich die Kroaten einen Vorsprung herauswarfen und diesen bis zum Ende hielten. Bester Werfer der Heimischen war Robert Weber mit sechs Toren. Weiter geht es für Österreich am Samstag (18.15 Uhr) gegen Spanien. Die Iberer holten bei der Endrunde bisher vier Siege in vier Spielen.

(APA)