Fußgänger in Wien getötet, Vierjährige verletzt

In Wien-Penzing ist ein Mann von einem Lkw überfahren und getötet worden. Bei einem zweiten Unfall in Favoriten wurde ein vierjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und wurde mittleren Grades verletzt.

In Wien ist ein 56 Jahre alter Mann Freitagfrüh bei einem schweren Verkehrsunfall getötet worden. Der Mann war in der Linzer Straße in Penzing von einem Sattelschlepper überrollt worden. Laut Aussagen des Lenkers, der sofort die Einsatzkräfte verständigte, hatte der Mann unvermittelt die Fahrbahn betreten. Der 56-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Wenige Stunden zuvor, am Donnerstag abend, wurde ein vierjähriges Mädchen in Favoriten von einem Auto erfasst und mittleren Grades verletzt. Das Kind dürfte unvermittelt auf die Straße gelaufen sein, der Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Mehr Fußgänger getötet

Erst vor wenigen Tagen hat wie berichtet eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich ergeben, dass im Jahr 2019 deutlich mehr Menschen als Fußgänger im Straßenverkehr gestorben sind als im Jahr davor. Starben im Jahr 2018 47 Fußgänger, waren es im Vorjahr 68, darunter sechs Kinder.

(APA/red)