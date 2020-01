Irreführende Werbung von Danone verurteilt

Vom Mengenrabatt, der keiner war: Irreführende Werbung führte für Danone zu einem rechtskräftigen Urteil.

Wo „Vorteilspack“ draufsteht, ist auch ein Vorteil drin - davon geht der Durchschnittsverbraucher aus. Wegen irreführender Werbung von Danone kam es nun zu einem Urteil vom Oberlandesgericht Wien.

Das Milchmischerzeugnis „Actimel“ von der Firma Danone wird in der Regel in einer Verpackungsgröße mit sechs Flaschen und aktionsweise mit zehn Flaschen verkauft. Auf der großen Zehner-Packung stand kürzlich auffällig „VORTEILSPACK“ geschrieben, dazu die groß dargestellte Zahl 10. Der Preis pro Flasche war aber teurer als im üblichen Sechser-Pack.

Ein Salzburger Konsument wandte sich an die Arbeiterkammer (AK), um die irreführende Werbung zu melden. In erster Instanz bekam die Arbeitnehmervertretung recht, am Freitag stimmte auch das Oberlandesgericht Wien dem Urteil zu.

„Herstellern ist es aus kartellrechtlicher Sicht nicht erlaubt, Verkaufspreise an den Einzelhandel vorzugeben. Wenn es Danone daher nicht möglich ist, zu gewährleisten, dass der von ihr angekündigte Vorteilspack vom Einzelhandel auch tatsächlich günstiger angeboten wird als die herkömmliche Verpackung ist der Aufdruck daher zu unterlassen“, heißt es in einer Aussendung der AK Wien am Freitag. Das Urteil sei rechtskräftig. (red.)