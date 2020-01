Österreich, eine Macht in der Halle

Österreichs Herren-Nationalteam hat beim Auftaktspiel der Hallen-EM in Berlin am Freitag Nervenstärke bewiesen. Nach einem 1:3 zur Halbzeit gewann die rot-weiß-rote Auswahl noch 5:3.

Österreichs Herren-Nationalteam, der amtierende Titelverteidiger, hat bei der Hallen-Hockey-EM in Berlin am Freitag einen Fehlstart abwenden können. Das erste Gruppenspiel gegen Russland konnte nach hartem Kampf trotz 1:3-Rückstand mit 5:3 gewonnen werden.

Russland ging bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Österreichs Team gelang allerdings in der siebenten Minute durch Jungstar Fabian Unterkircher der Ausgleich. Zur erhofften Trendwende kam es für die zu Beginn nervös spielenden Österreicher aber nicht. Denn kurz darauf ging Russland nach kurzer Ecke erneut in Führung. In der Folge machte das Team rund um Benjamin Stanzl und Michael Körper zwar Druck. Trotz einiger schöner Aktionen sprang aber nicht mehr als ein Stangenschuss gegen die defensiv gut aufgestellten Gegner heraus. Ausgerechnet in dieser rot-weiß-roten Drangphase machte Russland das 3:1. Auch ein Überzahlspiel nach der grünen Karte für einen russischen Spieler mündete in keinem Torerfolg.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit





Österreich begann auch das dritte Viertel mit wenig Spielglück. Eine erzwungene Ecke des ÖHV-Teams fruchtete nicht in einem Torerfolg. Kurz darauf verwertete Michael Körper allerdings einen Sieben-Meter und verkürzte in der 22. Minute auf 2:3. Das Spiel war also wieder offen. Der Ausgleich gegen Ende des dritten Viertels geschah dann glücklich, ein abgeprallter Schuss Stanzls rollte durch die Beine des russischen Tormanns. Die Österreicher versuchten das Momentum zu nutzen und erarbeiteten eine kurze Ecke, kamen aber trotz einer weiteren Großchance vorerst zu keinem Torerfolg. Wenige Sekunden vor Ende des dritten Viertels erarbeiteten die Russen gegen Österreichs in Unterzahl spielendes Team eine kurze Ecke, konnten diese aber ebenfalls nicht verwerten.

Die Entscheidung musste in diesem spannenden Spiel also im letzten Viertel fallen. Gleich zu Beginn des vierten Viertels ging Österreich dann nach einem schönen Tor von Fabian Unterkircher, der gerade seine Zeitstrafe abgebüßt hatte und sofort den entscheidenden Pass annahm, erstmals in Führung. Vier Minuten vor Schluss nahm dann das russische Team den Tormann aus dem Spiel, um mit einem Feldspieler mehr Österreich unter Druck zu setzen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Alexander Bele baute im Zuge eines Konters die Führung auf 5:3 aus. Danach gaben das ÖHV-Team das Spiel nicht mehr aus der Hand.

Im zweiten Gruppenspiel trifft Österreich am Freitagnachmittag auf Polen, ehe es am Samstag gegen die Ukraine geht. Die zwei Gruppenersten steigen ins Halbfinale auf. Für die dritt- und viertplatzierten geht es gegen den Abstieg.

Gruppe A: Österreich, Polen, Ukraine, Russland

Gruppe B: Deutschland, Belgien, Niederlande, Tschechien

