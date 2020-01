Happy Birthday, lieber Teletext!

Retro? Überholt? Von wegen. Der ORF-Teletext feiert heute seinen 40. Geburtstag. Und ihm habe ich mehr zu verdanken als nur die kompakte Information.

Erst 111 eintippen, dann 202, zur Vertiefung auch noch 112, 126 oder 135. Es ist ein Ritual, für das das Verständnis der Gesellschaft inzwischen enden wollend ist. „Du liest jetzt aber nicht ernsthaft Teletext?“, wird man dann gefragt. Doch. Und ich stehe dazu.

Natürlich gibt es im Zeitalter des Internets Seiten, auf denen man ausführlicher über das Geschehen in Österreich und aller Welt informiert wird. (Sie befinden sich gerade auf einer solchen). Aber nirgendwo bekommt man so kompakt so viele Informationen wie über den Teletext. Wer in den 1980er- oder 1990er-Jahren informiert sein wollte, der brauchte dieses Medium erst recht. Fußballergebnisse in Echtzeit? Politische Neuigkeiten erfahren, bevor die nächste Zeitung endlich erscheint? Der Teletext wusste alles schon früher. Und in meinem Fall legte er sogar den Grundstein zu einer beruflichen Karriere.

Als Kind schrieb ich handschriftlich eine täglich am Abend erscheinende Zeitung und verkaufte sie innerhalb der Familie. Die aktuellen Informationen dafür hatte ich – erraten – aus dem Teletext. Und ich verdiente meine 15 Schilling Abo-Gebühr in der Woche. Später erhöhte ich die Abo-Gebühr wegen angeblich höherer Produktionskosten um fünf Schilling, das hatte ich von den echten Zeitungen so gelernt.

Heute muss ich nicht mehr handschriftlich für die Zeitung schreiben, und ich kann für meine Artikel selbst recherchieren. Doch die Liebe zum Teletext ist geblieben. Ich bin auch nicht allein, laut Zahlen aus dem Jahr 2018 hat der Teletext wöchentlich knapp 1,4 Millionen Leser. Und wer zu Interviews die Büros wichtiger Leute betritt, wird sich vielleicht wundern, wie oft dort am TV-Gerät noch der Teletext rennt.

Allerdings lese ich den Teletext inzwischen meist als App auf dem Smartphone. Denn man muss ja mit der Zeit gehen. In diesem Sinne: Alles Gute zum Geburtstag und auf ein langes Leben, lieber Teletext!



