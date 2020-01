Die Vermessung der Freiwilligkeit

Katzen, Kinder, Kranke: Wem würden Sie freiwillig helfen? Knapp die Hälfte der Österreicher engagiert sich – in der Nachbarschaft, auf Wikipedia, in der Wüste. Nützt das? Schadet das? Fest steht: Ohne Freiwillige wäre Österreich (auch finanziell) ein völlig anderes Land.



Ein Dossier in Zusammenarbeit mit der FHWien WKW.

Die britische Krankenschwester Florence Nightingale gilt als Ikone der Freiwilligkeit. Sie versorgte Verwundete im Krim-Krieg, erkannte die Wichtigkeit von Hygiene, legte den Grundstein für die moderne, westliche Krankenpflege. Kurzum, sie widmete ihr Leben der Arbeit mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Noch heute zählen Ehrenamt und Hilfsbereitschaft zu den Grundpfeilern einer funktionierenden Gesellschaft. Doch wie stabil stehen sie?

Die Suche nach Antworten führte uns vor die Haustüren zum Nachbarn, über Wanderwege in den Alpen, bis in die Wüste von Israel. Dabei stießen wir auf rund ein Viertel der Österreicher, das sich freiwillig für die gute Sache engagiert, und auf zahlreiche Geldspenden, die das System am Laufen erhalten. Und auf neue Fragen: Wie funktioniert Freiwilligenarbeit analog und digital? Was brauchen Menschen in Pflegeheimen? Wer hilft verletzten Tieren? Wer befüllt Wikipedia? Was würde es kosten, würden alle Freiwilligen für ihre Tätigkeiten bezahlt?

Und: Wo hört selbstlose Hilfe auf? Zahlreiche Organisationen, insbesondere in Entwicklungsländern, finanzieren sich ausschließlich aus Spenden. Nicht immer kommt das Geld bei ihnen an. Daneben bezahlen viele Menschen hohe Beträge, um sich im Ausland freiwillig für ein paar Tage oder Wochen zu engagieren – auch von diesen Summen sehen die Betroffenen vor Ort wenig. Droht das Ehrenamt zum Instrument zu verkommen, um die persönliche Social-Media-Präsenz aufzubessern?

„Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung, wie das Werk eines Malers oder Bildhauers“, sagte Florence Nightingale. Einige Kunststücke der Freiwilligkeit stellen wir hier aus.

Das Dossier ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Institut für Journalismus und Medienmanagement der FHWien der WKW (Träger: Wirtschaftskammer Wien und der Fonds der Wiener Kaufmannschaft) entstanden. Dabei haben folgende Studierende mitgearbeitet: Annemarie Andre, Anja Dax, Astrid Eisenprobst, Selina Holesinsky, Anja Malensek, Manuel Mayr, Soraya Pechtl, Sonja Pellumbi, Nina Pöchhacker, Heinz Raab und Evangelista Sie.