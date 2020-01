Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow 34-jährig gestorben

(c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

Der deutsche Schauspieler gehörte zum Cast der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" und der Telenovela "Sturm der Liebe".

Der deutsche Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow ist am Mittwoch im Alter von 34 Jahren gestorben. Das bestätigte der Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks (BR), Reinhard Scolik. Schmidt-Modrow spielte in der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" und in der Telenovela "Sturm der Liebe" (er verkörperte Bertram Liebig) mit. Außerdem war er im Kino unter anderem im Drama "Die Welle" an der Seite von Jürgen Vogel zu sehen.

Todesursache sei den Angaben der Familie zufolge eine "nicht erkannte Vorerkrankung" gewesen, so ein BR-Sprecher. Schmidt-Modrow hatte sein Filmdebüt im Streifen "Grenzverkehr"(2004). Es folgten unter anderem Rollen in "Beste Zeit" und der Fortsetzung "Beste Gegend" von Marcus H. Rosenmüller.

(APA/dpa)