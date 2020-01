Grüne stellen ihre Bereichssprecherinnen vor

Astrid Rössler wird grüne Umweltsprecherin, für Klimaschutz und Energie ist Lukas Hammer zuständig. Finanzen und Budget teilen sich Nina Tomaselli und Jakob Schwarz.

Die Grünen haben am Freitag die Rollen ihrer Bereichssprecherinnen und -sprecher im Nationalrat verteilt. Wie Klubchefin Sigrid Maurer mitteilte, wird Astrid Rössler Umweltsprecherin. Für Klimaschutz und Energie ist Lukas Hammer zuständig. Auch Finanzen und Budget sind bei den Grünen aufgeteilt, und zwar auf Nina Tomaselli und Jakob Schwarz.

Beschlossen wurde dies in einer Klausur des Klubs am Freitag. Nachdem drei Abgeordnete (nämlich Werner Kogler, Leonore Gewessler und Alma Zadic) in Ministerämter und Stefan Kaineder nach Oberösterreich gewechselt waren, sei man mit vier neuen Abgeordneten nun komplett und habe die Sprecherrollen beschließen können, so Maurer.

Die Liste der Sprecherinnen und Sprecher der Grünen:

Eva Blimlinger

Kunst & Kultur, Wissenschaft & Forschung, Medien, Öffentlicher

Dienst

Georg Bürstmayr

Inneres, Sicherheit und Asylpolitik

Meri Disoski

Frauen und Gleichstellung

Faika El-Nagashi

Integrations- und Diversitätspolitik, Zivilgesellschaft, Tierschutz

Ewa Ernst-Dziedzic (Stv. Klubobfrau)

Außenpolitik, Migration, Menschenrechte, LGBTI

Ulrike Fischer

Konsument*innenschutz, Petitionen und Bürger*inneninitiativen

Elisabeth Götze

Wirtschaft und Innovation, Gemeinden und Städte

Heike Grebien

Menschen mit Behinderung

Sibylle Hamann

Bildung

Lukas Hammer

Klimaschutz und Energie

Markus Koza

Arbeit und Soziales

Martin Litschauer

Anti-Atom

Barbara Neßler

Kinder, Jugend & Familie, Tourismus

Michel Reimon

Europapolitik, Entwicklungszusammenarbeit

Bedrana Ribo

Senior*innen & Pflege

Astrid Rössler (Stv. Klubobfrau)

Umwelt

Ralph Schallmeiner

Gesundheit

Jakob Schwarz (Stv. Klubobmann, Parlamentarischer Geschäftsführer)

Budget & Steuern

Agnes-Sirkka Prammer

Justiz, Verfassung & Sport

Clemens Stammler

Regionalpolitik und Ländlicher Raum

David Stögmüller

Rechnungshof, Landesverteidigung, Katastrophenschutz & Ehrenamt

Nina Tomaselli

Finanzen, Kontrolle, Wohnen und Bauten

Hermann Weratschnig

Verkehr

Olga Voglauer

Land- und Forstwirtschaft, Volksgruppen

Süleyman Zorba

Netzpolitik, Digitalisierung und Lehre

(APA)