Australiens Erfolgsmodell im Feuer

via REUTERS

Mehr als eine Milliarde Wildtiere sollen laut Schätzungen in den Buschfeuern ums Leben gekommen sein.

Die Buschbrände verursachen nicht nur Leid und Kosten, sondern stellen auch Australiens Wirtschaftsmodell auf den Prüfstand. Derzeit liefert das Land die Kohle für Chinas Aufstieg.

Wien. Unabhängig davon, wie sich die laufende Buschbrand-Saison weiterentwickelt: Die bisherigen Feuer reihen sich mit 29 Toten und mehr als 2600 zerstörten Häusern schon jetzt in die Liste der schlimmsten Brandsaisonen Australiens ein. Nachdem Regenfälle die Lage zuletzt etwas entspannt haben, rücken nun die Folgen der Brände stärker in den Blickpunkt. So könnten die volkswirtschaftlichen Kosten dafür sorgen, dass Australiens Rekordlauf gestoppt wird. Das Land verzeichnete seit 1991 keine Rezession mehr. Aber auch das gesamte australische Wirtschaftsmodell steht immer stärker zur Diskussion. Schließlich ist der fünfte Kontinent durch seine Kohleindustrie ein wichtiger Treiber des Klimawandels. Und dieser gilt als ein Grund für die heftiger werdenden Brände.