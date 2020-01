Mit „Seytenspil der Musica“ gegen Krankheiten

Diese in der Nationalbibliothek beherbergte Schrift (14. Jhd.) geht auf das Werk „Erhalt der Gesundheit“ des irakischen Arztes Ibn Butlan zurück.

Die antike Idee des heilsamen Einflusses von Musik setzte sich im Kontext arabischsprachiger Schriften auch im europäischen Mittelalter fort. In Krankenhäusern spielten Musiker allerdings nur im Nahen Osten auf.

Blut, schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim – geraten diese vier Körpersäfte aus dem Gleichgewicht, schlägt sich das auf Körper und Geist nieder. So eine bis ins 18. Jahrhundert gängige Vorstellung von Krankheit. Der Ursprung dieses Gedankens reicht zurück in die Antike zu Hippokrates. Genauso alt ist die Vorstellung, dass Musik seelische Zustände beeinflussen kann und eine Möglichkeit darstellt, die Säfte wieder in Balance zu bringen.