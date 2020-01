Bei Ameisen hilft das Putzen nicht nur der Kolonie

Die Arbeiterinnen der Argentinischen Ameise helfen einander im Kampf gegen Krankheiten. Durch dieses soziale Verhalten entsteht ein Immunsystem auf Kolonieebene, welches das Umfeld und die Bedingungen verändert, in denen verschiedene Pathogene in einem Individuum miteinander konkurrieren.

Die Individuen profitieren von Grooming.

„Putz dich!“ ist in unserer Gesellschaft eine Ansage, wenn man jemanden loswerden will. In der Gesellschaft der Ameisen und anderer sozialer Insekten ist das Putzen aber eine wichtige Basis des Zusammenlebens. Forscher um Sylvia Cremer am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg untersuchen seit Langem das „soziale Immunsystem“ von Ameisen, die durch „Grooming“ (so heißt auch das Lausen bei Affen) von kränklichen Individuen den Staat frei von Keimen halten.

Bisher war bekannt, dass das soziale Putzverhalten das Wohlbefinden der Kolonie verbessert, und nun zeigten Experimente, dass die Putzaktivität der Nestkolleginnen auch die Krankheitsabwehr der infizierten Individuen verändert. Wie im Journal Ecology Letters(17. 1.) beschrieben, steckten die Wissenschaftler Ameisen im Labor mit verschiedenen Pilzinfektionen an. Manche Tiere wurden danach isoliert gehalten, andere wieder zur Kolonie gesetzt. Der Krankheitsverlauf der isolierten Ameisen unterschied sich eindeutig von dem der Ameisen, die von ihren Nestkolleginnen geputzt wurden. Das Grooming konnte die Konkurrenzsituation zwischen den Erregern im Wirtskörper ändern.

Sporen, die relativ rasch in den Ameisenkörper eindringen, wurden von den putzenden Genossinnen weniger gehemmt als Keime, die lang brauchen, um die Körperdecke zu durchdringen. Denn bei den langsamen Eindringlingen haben die Genossinnen mehr Zeit zur Keimvertilgung. Erstautorin Barbara Milutinović sagt: „Die Ameisen zupfen die infektiösen Sporen von der Oberfläche der Koloniemitglieder, was viel effizienter ist als das Putzen des eigenen Körpers, da einige Körperteile für die Ameise selbst schwer zugänglich sind. Man denke nur an den Versuch, eine juckende Stelle am eigenen Rücken zu erreichen.“ (vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2020)