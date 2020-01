„Aussie Spirit“: Wie der fünfte Kontinent tickt

Die vergangenen Wochen waren verheerend für viele Australier. Besonders schlimm: Die Regierung versagte in der Krise. Doch das Volk in Down Under kam in der Zeit der Not zusammen. Beispielhafte Hilfsbereitschaft macht die Nation seit ihren Anfängen aus.

In Europa wird derzeit oft über australische Politiker, Unternehmer, Medien und andere gesprochen, die den Klimawandel untertreiben bis abstreiten. Auch die restriktive Asyl- und Grenzschutzpolitik wird gern zitiert – sei es als Negativbeispiel oder Vorbild. Tendenziell scheint das Land, das als einziges einen ganzen Kontinent einnimmt, aber nur etwa 25 Mio. Einwohner hat, eher ins konservative Eck gestellt zu werden.