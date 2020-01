Shiffrin fährt gegen die Selbstzweifel

Der US-Superstar sucht die Selbstverständlichkeit, die jüngsten Auftritte werfen Fragen auf. Im Riesentorlauf von Sestrière will die 24-Jährige nun zurückschlagen.

Sestriere. Während Petra Vlhová in Topform agiert, kämpft Mikaela Shiffrin mit Form und Selbstvertrauen. Vor dem Riesentorlauf in Sestrière (Samstag, 11/14.05 Uhr, live ORF1) wurde deutlich: Unter Druck unterlaufen auch dem 24-jährigen US-Superstar ungewohnte Fehler. „Ich bin jemand, der nicht immer so fest an sich selbst glaubt. Nur selten war ich so selbstbewusst, dass ich sicher war, alle zu schlagen“, meinte Shiffrin nach dem Nachtslalom in Flachau, das zweite Rennen in Folge, bei dem ihr die Slowakin Vlhová enteilt war.

Doch im Riesentorlauf sieht die Welt ein wenig anders aus. Auch im über 2000 Meter hoch gelegenen Sestrière, wo nun erstmals seit 2016/17 wieder Damenrennen gefahren werden, dürften die Italienerinnen um die Disziplin-Führende Federica Brignone und Marta Bassino (jeweils ein Sieg, ein zweiter Platz) den Ton angeben. Auch Shiffrin kam in vier Rennen auf einen Sieg (Lienz) und zwei Podestplätze, Vlhová ging in dieser Hinsicht im Riesentorlauf bisher leer aus. Im Gesamtweltcup ist Shiffrins Vorsprung noch komfortabel: Nach 16 Rennen trennen sie 273 Punkte von Vlhová.

Veith-Comeback

Im ÖSV-Lager steht in Abwesenheit der verletzten Teamleaderin Stephanie Brunner einmal mehr Katharina Liensberger im Rampenlicht. Ausgerechnet die Vorarlbergerin, die ob ihres Ausrüsterstreits keine optimale Saisonvorbereitung absolviert hatte, ist nun die verlässlichste Punktelieferantin aller ÖSV-Damen. Zuletzt ist sie als Dritte in Lienz auf ein Riesentorlauf-Stockerl gefahren – als bisher einzige Österreicherin im laufenden Winter.

Das Gefühl von Lienz sei immer noch „großartig“, erklärte die 22-jährige Liensberger nach bereits erfolgter Hangbefahrung in Sestrière. „Es ist ein fordernder Hang. Da heißt es wirklich volle Konzentration und Fokus, im Schwung gut dagegenzustehen und von oben bis unten gut durchzuziehen.“

In der von Fiat-Ikone Giovanni Agnelli gegründeten Skistation im Piemont wird Anna Veith heute ihr erstes Rennen im neuen Jahr bestreiten. Die mehrfache Weltmeisterin machte zuletzt als Vorläuferin in Zauchensee gute Figur, hat in diesem Winter aber kein Topergebnis vorzuweisen. Veith gab auch zu, den Druck, „bald liefern“ zu müssen, bereits zu spüren. In ihrem vierten Saison-Riesentorlauf soll Platz 27 von Lienz als bisheriges Topergebnis übertrumpft werden. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2020)