Die Wettfahrt um einen Kindheitstraum

Hundschopf, Kernen-S, Haneggschuss: Wengen bittet zum Abfahrtsklassiker am Lauberhorn. Der Kärntner Matthias Mayer hat die Ouvertüre gewonnen und macht am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau derzeit die beste Figur.

Wengen. Der Zeitpunkt für einen Großangriff der rot-weiß-roten Abfahrer war nie besser. Denn das zuletzt so dominante Abfahrts-Duo Dominik Paris und Beat Feuz wirkt beim Klassiker am Lauberhorn (Samstag, 12.30 Uhr, live ORF1) etwas weniger furchteinflößend. Zumindest für den Südtiroler Paris ist Wengen so etwas wie seine Achillesferse, hier stand er noch nie auf dem Stockerl. Bleibt noch Feuz, aber der Schweizer ist ohnehin die Konstanz in Person: Der Titelverteidiger im Disziplinenweltcup war seit Dezember 2017 in keiner Abfahrt schlechter als Sechster, in Wengen gewann er 2012 und 2018, im Vorjahr war er Zweiter.

Den stärksten Eindruck im Berner Oberland aber macht dieser Tage Matthias Mayer. Am Freitag gewann der Kärntner am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau erstmals die Alpine Kombination. In der Abfahrt war er mit Abstand der Schnellste, im Slalom kam ihm der neue Modus – er startete mit Nummer eins auf der frischen Piste – zugute. „Mein Abfahrtsrennen war wirklich perfekt“, meinte der 29-jährige Doppelolympiasieger. Auch mit seiner Bestzeit im Abschlusstraining für das heutige Speed-Spektakel hatte Mayer überzeugt. „Ich habe mein Material gefunden und bin gut gerüstet.“

Von der längsten Abfahrt der Welt (4270 Meter) war Mayer schon als Kind fasziniert. Wenn er nicht selbst auf Hundertsteljagd ging, fieberte er vor dem TV-Gerät mit. Wengen war wie Kitzbühel ein Grund, warum er Rennläufer werden wollte. Vor allem Hundschopf und Kernen-S machten Eindruck.

Ausgerechnet im berüchtigten Kernen-S (früher Brüggli-S) begrub Mayer im Vorjahr seine Siegchancen. „Der Weg ist schmal, dreieinhalb Meter breit, voll vereist, das ganze S ist die eisigste Stelle auf der ganzen Strecke. Man fährt gerade auf die Wand hin, man weiß, das ist eine Schikane, die man voll durchbrettern muss. Man muss einfach abwägen zwischen Risiko und doch ein bisschen Vernunft“, erzählt Mayer. Kurzum: Wengen ist für ihn die schönste Abfahrt im Weltcup.

Streit ums Geld

Doch die Rennen im Berner Oberland wackeln. Seit fast drei Jahren schwelt ein Disput zwischen dem Organisationskomitee und dem Schweizer Skiverband. Es geht ums Geld: Wengen hat keine Reserven mehr und verlangt von Swiss Ski mehr Geld aus dem Vermarktungstopf. Die Auseinandersetzung beschäftigt mittlerweile auch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS). Kolportiert wurde bereits, dass die Lauberhornrennen nach Zermatt abwandern könnten. (joe)



Alpine Kombination Wengen

1. Matthias Mayer (AUT) 2:32,45 Min. (1:41,40/51,05)

2. Alexis Pinturault (FRA) +0,07 Sek.

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0,67 Sek.



10. Kriechmayr 1,87 22. Danklmaier 4,27 23. Babinsky 4,46 Sek.

