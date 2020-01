Ski-Safari von der Salve bis zur Schmitten in einem Tag

Österreichs Skigebiete wachsen zusammen, sodass sich weite Distanzen am Berg absolvieren lassen. Unabhängig davon, wie machbar das ist: Wie weit kommt man vom Morgengrauen bis zum Liftschluss? Ein Selbstversuch.

Es kommt ja eher selten vor, dass einen der Liftwart mit großen Augen mustert und einem mit ernster, fast besorgter Stimme eine gute Reise wünscht. Dabei sind wir gerade in die Kabine der Seilbahn von Hopfgarten hinauf zur Hohen Salve gestiegen, und die Anlage macht auf uns einen technisch zeitgemäßen und zuverlässigen Eindruck. Seine spezielle Anteilnahme liegt wohl eher daran, dass wir ihm von unserem Plan erzählt haben. Zusammen mit Balthasar Sieberer, Skischulleiter in Hopfgarten nur wenige Kilometer östlich der Inntalautobahn, will ich einen Tagesausflug machen von der Hohen Salve in Tirol bis zur Schmittenhöhe, dem Hausberg vom salzburgischen Zell am See. An einem Tag und mit Skiern auf der Piste. Mit dem Auto wären das gut 80 Kilometer und eineinviertel Stunden Fahrtzeit. Dank der neuen Liftverbindungen zwischen Fieberbrunn, Saalbach und Zell am See brauchen wir vier Skibustransfers. Den Rest fahren wir mit Lift und auf der Piste. So haben wir es geplant.