Bei uns in Erdberg gibt es heute bürgerliche Fischstäbchen!

Wir rechnen längst damit, dass im nächsten Regierungsprogramm ein Zeichen der Frugalität gesetzt wird. Ernährungstechnisch, nicht fiskalisch.

Lange Zeit – lang, nachdem die Sehnsucht nach Madeleines in besseren Salons als Symbol des guten bourgeoisen Geschmacks beinahe vergessen war – galt es in Hochkulturen als unschicklich, halb öffentlich oder zumindest schlecht versteckt fettes Fast Food zu mampfen. Das war vor allem bei achtsam gestimmten Bürgern beinahe so verpönt wie der Verzehr rohen Affenhirns in illegalen vietnamesischen Lokalen.