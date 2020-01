Fußgänger: Was Wien von Oslo oder Bern lernen kann

Fußgänger in Wien leben gefährlich, andere Städte sind da schon weiter. Was kann man vom Norden lernen?

Der jüngste Unfall ist erst am Freitag passiert: In der Linzer Straße in Wien-Penzing wurde am Morgen ein 56-jähriger Mann von einem Lkw erfasst und getötet. Tags zuvor, am Donnerstag, wurde ein vierjähriges Kind in Favoriten von einem Pkw erfasst und am Kopf verletzt. Und am Mittwoch wurde eine 85-jährige Frau in der oberösterreichischen Stadt Ansfelden von einem Auto erfasst, sie erlag ihren Verletzungen.