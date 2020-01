Überraschender Rückzug: Jean-Paul Gaultier hört auf

Der berühmte Pariser Modeschöpfer verkündete in einem Video, dass seine kommende Modenschau in Paris seine letzte sein würde.

Der französische Modemacher Jean-Paul Gaultier hat überraschend seine letzte Haute-Couture-Schau angekündigt. So soll die am kommenden Mittwoch stattfindende Modenschau im Theatre du Châtelet in Paris seine letzte sein und „50 Jahre seiner Karriere feiern“, wie der Star-Designer in einem Video auf Twitter ankündigte.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020

„Ich versichere, Gaultier Paris wird weitermachen“, ließ der 67-Jährige darin ebenfalls wissen. „Die Haute Couture geht weiter. Ich habe ein neues Konzept.“ Darüber werde er allerdings erst später berichten.

Ikone der 1980er Jahre

In seiner langen Karriere hat der Modeschöpfer Tabus gebrochen und die französische Modewelt mit exzentrischen Kreationen vor allem in den 1980er Jahren auf den Kopf gestellt. Er ist Erfinder von ikonischen Kreationen wie dem berühmten Spitz-BH, den er für Madonna anfertigte. Seit seiner Anfänge mixte er immer wieder Stile, Genres, Geschlechterrollen und Epochen.

Der letzte Créateur: Jean Paul Gaultier

Der letzte Créateur: Jean Paul Gaultier







Der berühmte Modezar wurde in Bagneux, einem Vorort südlich von Paris, geboren und wuchs in Arcueil im Val-de-Marne auf. Mit 18 Jahren schickte er den berühmtesten Modeschöpfern in Paris seine Skizzen zu.

Der legendäre Modeschöpfer Pierre Cardin erkannte als erster sein Talent und engagierte ihn im Jahr 1970 als Assistent. Als 24-Jähriger stellte Gaultier seine eigene Linie vor und 1978 gründete er das nach ihm benannte Modehaus.

(APA)