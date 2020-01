"Entdecke Utahs Höhlen": HIV-Kampagne in USA gestoppt

Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats Utah ließ die Aktion aussetzen. Der Grund: Anzügliche Sprüche auf der Verpackung von Gratiskondomen.

Anzügliche Sprüche auf Gratiskondomen haben Berichten zufolge eine Kampagne gegen den HI-Virus im konservativen US-Bundesstaat Utah vorläufig gestoppt. Auf Druck des republikanischen Gouverneurs Gary Herbert habe das örtliche Gesundheitsministerium die Aktion ausgesetzt, berichteten der Fernsehsender ABC sowie CNN am Freitag.

Grund sind die Sprüche auf Kondomverpackungen, die im Bergstaat verteilt wurden, darunter zum Beispiel "Genieße den Gipfel (Höhepunkt)" oder "Entdecke Utahs Höhlen" und "Großartigster Sex der Welt".

In einer Stellungnahme gegenüber dem Sender sagte Herberts Büro, dass der Gouverneur die Relevanz der HIV-Initiative verstehe. "Er befürwortet jedoch nicht die Verwendung von sexuellen Anspielungen als Teil einer steuerfinanzierten Kampagne, und unser Büro hat das Ministerium gebeten, die Gestaltung der Kampagne zu überarbeiten."

Auf Twitter entschuldigte sich das örtliche Gesundheitsministerium seinerseits für die verfehlte Kampagne:

The Utah Department of Health apologizes for the offensive packaging included on condoms distributed as part of an HIV campaign. The designs did not go through necessary approval channels and we have asked our partners to stop distributing them immediately. 1/2 pic.twitter.com/jC9l4Fs0oh