(c) Votava / Imagno / picturedesk.com

Claudia Kristofics-Binder gewann 1982 mit EM-Gold Österreichs bislang letzte Eiskunstlauf-Medaille. Warum sie ihr Highlight »furchtbar« findet, erklärt die Wienerin. Sie nennt Probleme der Gegenwart, hegt aber Hoffnungen für die Heim-EM.

Es sind zwar schon ein paar Jahre vergangen. Aber welcher Moment von Ihrem EM-Sieg 1982 in Lyon ist noch am besten in Erinnerung geblieben?