Dominic Thiem: „Muster – oder gar niemand“

Dominic Thiem will mit Coach Thomas Muster neue Sphären erreichen. Vor dem Start der Australian Open schildert der 26-Jährige der „Presse am Sonntag“ seine Gedanken.

2019 war das Jahr der Veränderungen für Dominic Thiem, man könnte sogar von einem Neustart sprechen. Die Trennung von Langzeit-Coach Günter Bresnik, die Installierung von Ex-Profi Nicolás Massú im Paket mit Fitness-Guru Duglas Cordero, dazu die Übernahme der Management-Agenden durch Herwig Straka. Es waren turbulente Wochen und Monate, in denen der Erfolg allerdings nicht ausblieb. Thiem blickt auf die beste Saison seiner Karriere zurück, er gewann fünf Turniere (persönlicher Rekord) und erreichte unter anderem die Endspiele der French Open und der ATP World Tour Finals. Doch was bringt 2020? Die Ziele sind klar definiert. Der erste Grand-Slam-Titel hat Priorität, zudem soll der Vorstoß in die Top 3 der Weltrangliste gelingen.