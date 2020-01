„Weil ich mein Leben nicht mehr habe“

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Brigitta Kettl mit ihrer Mutter. (c) Daniel Novotny

Brigitta Kettl pflegt ihre kranke Mutter – so wie viele in Österreich. Doch der Grat zwischen Pflege und Aufopferung ist schmal. Und Brigitta Kettl sagt schon längst: „Ich bin heillos überlastet.“

„Ich schaffe es nicht mehr. Nicht mehr alle Tage. Ich verschiebe täglich meine eigenen Bedürfnisse.“ Die Sätze brechen richtig aus Brigitta Kettl heraus, als sie das erste Mal am Telefon von ihrer Situation erzählt. „Alles, was ich sage, wird als Kritik aufgefasst.“ Sie nennt ihr Leben „meine traurige Geschichte“. Und doch sagt sie, dass man auch mit ihrer Mutter sprechen müsse. Das sei wichtig. Weil diese „in so einer anderen Welt“ lebe. Weil diese so super aussehe und auch körperlich so fit sei. Weil Außenstehende oft nicht verstehen, was sich hinter den Türen der kleinen Wohnung der Mutter im 22. Bezirk abspielt. Dort, wo so viele von Hand bestickte Bilder an der Wand hängen, das Strickzeug am Tisch liegt und der Fernseher meist im Hintergrund läuft. Brigitta Kettl wird viel weinen, wenn sie spricht.