Museen: Was Sie 2020 alles sehen müssen

Aus Andy Warhols Künstlerbuch „In the Bottom of My Garden“, ca. 1956, zu sehen heuer im Mumok.

Die neue Albertina Modern, Andy Warhol, Beethoven und die Frauen der Wiener Werkstätte: der ultimative Ausstellungsüberblick.

Was wird das Highlight des Kunstjahres in Österreich? Heißester Anwärter ist die Eröffnung der Albertina Modern am 12. März. Wenn nach fast vierjähriger 40-Millionen-Euro Sanierung auf Kosten Hans Peter Haselsteiners das Künstlerhaus seine Türen zum Karlsplatz wieder aufschwingt, wird hier also alles so glänzend sein wie vielleicht noch nie hier. Mit Understatement hat sich Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder schließlich noch nie aufgehalten. Auch nicht bei seinen Titeln: Albertina Modern (wie Tate Modern) fürs Museum, „The Beginning“ für die erste Ausstellung.