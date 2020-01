Auch in Wien gibt es immer mehr Apartmenthäuser mit Concierge-Service. Sie kümmern sich um die Post, um Termine, Wäsche, Fahrten – wenn man es sich leisten kann.

Der gute alte Hausmeister ist zurück – nicht nur als Hausbesorger in den Gemeindebauten, auch in seiner Luxusversion: Als Concierge, wie man ihn aus New Yorks Apartment-Buildings (beziehungsweise Filmen und Serien, die ebendort spielen) lang kennt – den gibt es nun auch in Wien: Florian Schmaldienst ist einer von ihnen.