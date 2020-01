Reality statt Wirklichkeit

Von Hundebissen, Royals und sprechenden Ex-Päpsten: Wie heute Mücken medial gleichberechtigt neben Elefanten stehen. Und warum.

Als alternder Journalist staune ich darüber, was heute schon eine Meldung ist. Zwei Beispiele: In einer Tageszeitung lese ich, dass jemand an der Bushaltestelle 13-jährige Mädchen beschimpft hat. Die 3-Minuten-Radionachrichten teilen mit, dass in Kärnten ein Hund einen Buben in den Oberarm gebissen hat. Nun bin ich ganz gegen Schimpfen und Beißen – aber sind das Nachrichten? Vielleicht im Lokalblatt, das über die örtliche Gefahrensituation zu informieren hat. Aber in österreichweiten Medien?

Der Wildwuchs des Nebensächlichen zeigt sich auch in der Art der Behandlung relevanter Themen. So war der Auszug des jüngeren Sohns von Prinz Charles aus der Tretmühle des Windsor-Clans sicher eine Meldung wert. Eine. Auf der Nachrichtenseite, die in meinem Browser aufpoppt, firmieren übrigens alle Meldungen über Königshäuser, auch Scheidungen, nicht unter „Politik“ oder „Chronik“, sondern unter „Unterhaltung“. Wie das Dschungelcamp. Das erklärt vieles. „Die Royals“ sind eine Reality-Show. Harry und Meghan sind rausgewählt, und nun warten alle, dass die Queen im „Beichtstuhl“ ihr Gefühlsleben ausbreitet: „Und wie ich das vom Harry gehört habe, also echt, da war ich zuerst mal so was von verheult?“

Gerade wurde groß gemeldet, dass die USA zugeben müssen, dass ihre Soldaten den iranischen Raketenangriff doch nicht heil überstanden haben: Manche GIs haben Gehirnerschütterung. Ich stelle mir vor, wie Irans Kriegsminister zum Führer Ali Khamenei ins Büro platzt, um die Neuigkeit zu verkünden, „und drei haben sogar Nasenbluten!“ Und dann tanzen sie um den Schreibtisch.

Oder die Sensation, dass sich Benedikt für den Zölibat ausgesprochen hat. Überraschung! Gut, er hat eigentlich versprochen, still zu sein. Ich verstehe also die eine oder andere hochgezogene Augenbraue. Aber sonst? Jeder weiß doch, dass ein Emeritus nichts mehr zu reden hat, selbst wenn er Gescheites sagt. Und dass Benedikt den amtierenden Papst nicht stärker präjudiziert als jeder andere pensionierte Bischof. Und dass Franziskus eh auch für den Zölibat ist?

Die Liste ist beliebig fortsetzbar. Vielleicht nur Einzelfälle, vielleicht aber Ausdruck eines zunehmenden Hangs zu Gefühlsduselei und Empfindlichkeit, zur Inflation der Bedeutsamkeiten, zur Überbewertung des Subjektiven und zum kollektiven Verweilen im Oberflächlichen. Treiber scheint mir unser Wohlstand zu sein, der so leicht das Leben banalisiert, und die Marginalisierung Gottes. Denn ohne einen gemeinsamen Begriff davon, was wirklich ist, gibt es keinen gemeinsamen Begriff davon, was wichtig ist.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

