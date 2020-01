Die Dorfstraße als Gourmetmeile

1600 Einwohner, neun Haubenlokale: Nirgendwo sonst gibt es eine solche Dichte wie in Ischgl. Ganz oben steht Benjamin Parth, der es mit seinen 31 Jahren schon zu vier Hauben und zum Titel „Koch des Jahres“ gebracht hat.

In manchen Skiorten ist mit einer Kaspressknödelsuppe schon der kulinarische Höhepunkt erreicht. In Ischgl bekommt man dagegen Jakobsmuschel-Carpaccio mit Thunfischtartar und Kaviar oder Seesaibling mit Erdäpfelpüree und Enzianschaum.

Der Skiort, der gemeinhin für seine Après-Ski-Partys bekannt ist, hat sich dank vieler und vor allem zahlkräftiger Besucher zum Gourmet-Mekka entwickelt. In der Dorfstraße reiht sich ein Nobelrestaurant an das andere, insgesamt zählt die kleine Ortschaft mit ihren 1600 Einwohnern neun Haubenlokale. Eine Dichte, die es sonst nirgendwo in Österreich gibt.