Skispringen: Kein ÖSV-Adler in den Top Ten

Dawid Kubacki feiert in Titisee-Neustadt einen Doppelsieg, Stefan Kraft erwischt ungünstige Windbedingungen.

Die ÖSV-Skispringer haben am Sonntag im Weltcupbewerb in Titisee-Neustadt einen Top-Ten-Rang verpasst. Stefan Kraft musste sich nach ungünstigen Windbedingungen im Finale als bester Österreicher mit dem elften Rang begnügen. Der Pole Dawid Kubacki, der Gewinner der Vierschanzentournee, fixierte seinen Doppelsieg in Deutschland. Er setzte sich 0,3 Punkte vor Ryoyu Kobayashi aus Japan durch.

Der Deutsche Karl Geiger baute als Fünfter die Weltcup-Gesamtführung vor Kraft aus.

(APA)