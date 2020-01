Die vielen Fahrten ins Rampenlicht

(c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER)

Elisa Mörzinger rast mit Siegen über Brignone, Goggia und Co. auf Platz zwei.

Sestriere. Fünf ihrer sechs Läufe hat Elisa Mörzinger gewonnen und dabei Weltcupsiegerinnen wie Federica Brignone, Sofia Goggia und Sara Hector verabschiedet. Erst im Finale des Parallel-Riesentorlaufs von Sestriere war gegen die Französin Clara Direz und damit gegen eine weitere Außenseiter Endstation. Dennoch: Mit ihren unbekümmerten Auftritten und Gesamtrang zwei ist die 22-jährige Mühlviertlerin erstmals ins internationale Rampenlicht gefahren.

Ihre prominente Konkurrenz in den direkten K.o.-Duellen wollte Mörzinger erfolgreich ignoriert haben. Meisterstück war der Halbfinalsieg über Brignone. Die Italienerin ist Gesamtführende im Riesentorlauf-Weltcup, dennoch lag sie nach den gut 22 Sekunden Fahzeit sieben Hundertstel hinter Mörzinger. „Ich habe versucht, mich nur auf mich zu fokussieren“, meinte die B-Kader-Athletin des ÖSV. Das erstmals im Weltcup bei den Frauen erprobte Format liegt Mörzinger jedenfalls. „Die engen Radien mit den Riesentorlaufski kommen mir zugute. Ich habe viel Spaß mit dem Modus.“

Vorteil blau

Für die Weltcup-Elite gilt das nicht unbedingt. Die Favoriten um Mikaela Shiffrin (9.), Petra Vlhova (18.), Wendy Holdener (10.) und drei der vier Österreicherinnen schieden bereits früh aus. Für Katharina Huber (20.), Katharina Liensberger (27.) und Katharina Truppe (29.) war bereits in der ersten Runde Endstation. Nur die italienischen Topläuferinnen Marta Bassino (3.) und Brignone (4.) schafften es ins Halbfinale.

Shiffrin, die im Achtelfinale an Siegerin Direz gescheiter war, übte Kritik an Format und Kurssetzung. „Wenn man sich alle Mädchen anschaut, dann war der blaue Kurs immer schneller. Der Bewerb macht Spaß, aber man muss noch feilen. Glück sollte nicht den Ausschlag geben“, meinte die Gesamtweltcupführende. Tatsächlich hatte sich der blaue Kurs als vorteilhaft erwiesen – auch für Mörzinger bei ihren Erfolgen über Brignone und Co. Im Finale aber war auch sie auf dem wohl langsameren roten Kurs unterwegs. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2020)