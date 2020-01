Ohne Durchblick im Stangenwald

Michael Matt sollte Österreichs Fahnen im Slalom hochhalten, ausgerechnet vor den Klassikern in der Heimat schlitterte der Tiroler aber in eine hartnäckige Schaffenskrise.

Wengen/Wien. Während sich am Lauberhorn die üblichen Verdächtigen um Clément Noël (1.) und Henrik Kristoffersen (2.) den Sieg ausmachten, hatte Michael Matt wohl schon die Koffer gepackt. Denn wenn es nicht läuft, kommt bekanntlich noch das Pech dazu. In Wengen überkreuzten sich bei Matt im ersten Durchgang die Skier, der Ausfall war nicht zu verhindern, wieder ein Rennen zum Abhaken. „Das ist mir beim Training jetzt einmal passiert, aber sonst überhaupt noch nie“, sagte der 26-jährige Tiroler zu seinem Missgeschick.

Nach neun Saisonrennen rücken die Podestplätze für Matt immer weiter in die Ferne, ein Abwärtstrend, der Sorgen bereitet. Schließlich warten mit Kitzbühel (am Sonntag) und Schladming (28. Jänner) nun die Slalomklassiker in der Heimat.

Der Wendepunkt war Zagreb. Matt hatte nach dem Sieg gegriffen, als Halbzeitzweiter im Finale schied er aber aus. „Ärgerlich. Aber zumindest der Speed passt“, meinte er damals noch. Doch in Madonna di Campiglio vergriff er sich beim Material und verpasste als 33. den zweiten Durchgang („Zum Speiben“), in Adelboden wurde er im Finale von Platz zehn auf 24 zurückgereicht. Nun die vorzeitige Heimreise aus Wengen. „Es ist eine Scheißsituation, aber es hilft nichts. Es wird schon für irgendetwas gut sein, vielleicht, im Nachhinein dann. Momentan weiß ich nicht, wofür“, meinte er.

„Der Ausfall von Zagreb war nicht förderlich für sein Selbstvertrauen. Dann kam gleich der nächste Hammer, der hieß Madonna, wo er sich nicht einmal qualifiziert hat“, sagt ÖSV-Herrenchefcoach Andreas Puelacher. Eine neue Situation, die man beim selbstbewussten Matt eigentlich so nicht kenne, erklärt der Rennsportleiter. „Man muss ihn auffangen, Vertrauen geben und mit gutem Training wieder dahin bringen, wo er eigentlich hingehört.“

Das Spezialistendilemma

Was möglich wäre, zeigt ein Blick zurück. Im Jänner vor zwei Jahren fuhr Matt dreimal hintereinander auf Platz zwei (Oslo, Zagreb, Adelboden), es war seine bisher beste Phase im Weltcup. Nach Slalomsilber hinter Marcel Hirscher bei der WM 2019 in Åre galt er als jener Mann, der zumindest im Slalom ansatzweise in Hirschers Fußstapfen treten könnte. Nun sind nach passablem Saisonstart (Elfter in Levi, Fünfter in Val-d'Isère) aber auch Top-Ten-Plätze außer Reichweite. Und niemand ist schwieriger wieder aufzurichten als ein Slalomspezialist, dem die Selbstverständlichkeit abhandengekommen ist. Als solcher hat Matt auch keine andere Disziplin, die ihm Sicherheit geben könnte (einen Weltcupriesentorlauf beendete er zuletzt im Dezember 2017).

Die Vorfreude auf Kitzbühel und Schladming wollte sich Matt dennoch nicht nehmen lassen. In Kitzbühel feierte Bruder Mario vor 20 Jahren seinen ersten Weltcupsieg, in der Vorbereitung auf Wengen hat Matt auch schon einen Tag am Ganslernhang trainiert. „Weiterkämpfen, das nützt eh nichts“, meinte er in Wengen. „Aufhören kann ich noch nicht mit 26.“ (joe)

SLALOM WENGEN Clément Noël (FRA) hat wie im Vorjahr den Wengen-Slalom gewonnen, Henrik Kristoffersen (NOR) wurde Zweiter (+0,40 Sek.) und übernahm die Führung im Gesamtweltcup, Alexander Choroschilow (RUS) gab als Dritter (+0,83) sein Podestcomeback. Marco Schwarz landete als bester ÖSV-Starter auf Platz sieben, die Stockerlplätze verpasste er um acht Hundertstel. Fabio Gstrein (12.) zeigte mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2020)