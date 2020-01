Amtsenthebung: Trumps Anwälte starten Gegenangriff

(c) REUTERS (JEENAH MOON)

„Sperrt ihn ein, den Verräter“: Der jährliche Frauenprotest gegen US-Präsident Donald Trump in New York.

Im Impeachment-Prozess präsentiert nun das Verteidigungsteam des Präsidenten seine Strategie: Das Amtsenthebungsverfahren sei „verfassungswidrig und gefährlich“, so ihr Argument.

Washington/Wien.„Ein schamloser und rechtswidriger Versuch, das Ergebnis der Präsidentenwahl von 2016 rückgängig zu machen“: So reagierten die Anwälte Donald Trumps auf das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten. In ihrer schriftlichen Antwort auf die Anklageschrift des von den oppositionellen Demokraten dominierten Repräsentantenhauses, nannte sie das Impeachment-Verfahren einen „gefährlichen Angriff auf das Recht der Amerikaner, ihren Präsidenten frei zu wählen“.

Die Linie der Verteidigung ist damit klar. Die Anklage sei „verfassungsmäßig gegenstandslos“, da Trump weder Straftaten noch Rechtsverstöße vorgehalten werden könnten, haben die Anwälte des Präsidenten argumentiert, die vom Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, und Trumps Privatanwalt, Jay Sekulow, angeführt werden. Vergehen und Verbrechen eines US-Präsidenten sieht die US-Verfassung als Grundlage für ein Impeachment vor.

Kreise des Anwaltsteams verlauteten sogar, die Anklagepunkte verstießen gegen die Verfassung, weil sie „das Produkt eines ungültigen Vorgehens seien, das dem Präsidenten jedes Recht auf ein faires Verfahren vorenthalten“ habe. Der Impeachment-Prozess könne „der Struktur unserer Regierung dauerhaften Schaden zufügen“. Es handle sich um einen „eindeutig politischen Akt“, der jedem „Prinzip von Fairness“ widerspreche.

>>> Die Akteure im Impeachment-Drama

„Gegenstandslose Vorwürfe“

Zum Hintergrund: Trump muss sich als dritter Präsident in der US-Geschichte einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Ihm werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vorgeworfen.

Die Abgeordnetenkammer hatte die Anklage für das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump am Mittwoch dem Senat übergeben. Dem Präsidenten wird in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses zur Last gelegt. Die Demokraten werfen Trump vor, den ukrainischen Staatschef, Wolodymyr Selenskyj, zu Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden gedrängt zu haben, der ihn bei der Präsidentschaftswahl im kommenden November herausfordern könnte.

Als Druckmittel sollen dabei zurückgehaltene Militärhilfe im Umfang von 400 Millionen Dollar und ein von Selenskyj erhofftes Treffen mit Trump im Weißen Haus eingesetzt worden sein. Später soll Trump die Untersuchung des Repräsentantenhauses zu der Affäre rechtswidrig behindert haben, indem er Zeugenaussagen blockierte und wichtige Dokumente zurückhielt.

Trumps Anwälte sehen diese Vorwürfe als gegenstandslos an und weisen darauf hin, Trump habe Selenskyj im September 2019 am Rande der UN-Generalversammlung getroffen und die Militärhilfe für die Ukraine sei letztlich freigegeben worden. Allerdings fand beides erst statt, nachdem ein Hinweisgeber innerhalb der US-Regierung Ermittlungen gegen Trump ins Rollen gebracht hatte.

Die demokratischen Ankläger im Repräsentantenhaus legten ebenfalls am Wochenende ihre Argumentation vor. Darin wiederholten sie die Vorwürfe der Ende Dezember veröffentlichten Anklagepunkte und schrieben, Trumps Verhalten in der Ukraine-Affäre sei „der schlimmste Albtraum“ der US-Verfassungsväter: „Der Fall gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten ist einfach, die Fakten sind unstrittig und die Beweise sind überwältigend“, fassen die Ankläger zusammen. Trump habe „sein Amt missbraucht, um zu seinem persönlichen Vorteil eine ausländische Einmischung in die bevorstehende Präsidentschaftswahl zu erreichen“.

Damit habe der Präsident die nationale Sicherheit der USA, die Integrität der Wahl und die Demokratie als solche gefährdet.

Der Impeachment-Prozess hatte am Donnerstag mit der Vereidigung der Senatoren begonnen. Am Dienstag beginnen die Anhörungen in dem Amtsenthebungsverfahren.

Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass Trump seines Amtes enthoben wird. Seine Republikaner haben im Senat eine Mehrheit von 53 der 100 Senatoren. Für eine Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Frauen gegen Trump

Tausende Frauen sind indes am Samstag beim jährlichen Marsch gegen US-Präsident Trump auf die Straße gegangen. Proteste gab es in Washington, New York, Los Angeles und mehreren weiteren Städten. Viele Teilnehmerinnen trugen pinkfarbene Mützen als Zeichen des Frauenprotests gegen den für seine frauenfeindlichen Sprüche bekannten Präsidenten sowie dessen Angriffe auf das Abtreibungsrecht.

2017 hatten einen Tag nach Trumps Vereidigung US-weit mehr als drei Millionen Frauen gegen Trump protestiert. Seither findet der Frauenmarsch jedes Jahr statt, die Teilnehmerzahlen gehen immer mehr zurück. (Reuters, AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2020)