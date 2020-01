Das Berliner Libyen-Abkommen ist auf Sand gebaut

Proteste während des Libyen-Treffens in Berlin. Was brachte die Konferenz für Libyen?

Bei der Konferenz in Berlin hat man zwar erste Schritte in Richtung einer Friedenslösung gesetzt. Doch warum sollten sich die externen Mächte jetzt an das Waffenembargo halten? Und warum sollten sie ihre Milizen entwaffnen? Noch sind viele Fragen offen. Eine Analyse.

Es sei ein außenpolitischer Scoop, der der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit ihrer Libyen-Konferenz in Berlin gelungen sei, sagen außenpolitische Beobachter. Aber was sind nun die Ergebnisse des Treffens, wie realistisch sind sie und was bedeuten sie für Libyen? Hauptpunkt ist das internationale Waffenembargo, das in Zukunft besser respektiert werden soll als das in der Vergangenheit der Fall war, wie Merkel sagte. Es habe Zusagen geben, dass es „keine weiteren Unterstützungsleistungen“ für die libyschen Konfliktparteien geben solle. Internationale Anstrengungen zur Überwachung des Embargos sollen verstärkt werden, heißt es in einer Erklärung von 16 Staaten und Organisationen. Deutschlands Außenminister Heiko Maas sprach von einem „Schlüssel“ zur Lösung des Konflikts. Der aber müsse nun noch ins Schloss gesteckt werden. Zudem wird eine umfassende Demobilisierung und Entwaffnung der Milizen gefordert und Verletzungen eines Waffenstillstands sollen sanktioniert werden. Obendrein will man den politischen Prozess für eine friedliche Lösung anstoßen.