selbst-bewusst führen #2. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Prime time.

Läuft Ihnen die Zeit davon?

Haben Sie das Gefühl, dass nichts wirklich weitergeht?

Wie starten Sie in Ihren Tag? Kaum im Büro gleich ins erste Meeting?

Smarte Führungskräfte reservieren morgens Zeit für sich selbst und Ihre wichtigsten Projekte. Sei es eine halbe Stunde oder gar eine Stunde. Dies bevorzugt in der „Prime time“. Jener Zeit, in der Sie am leistungsfähigsten sind.

TIPP: Nehmen Sie es mal bewusst wahr, wann die Zeit ist, in der Sie am meisten weiterbringen? Damit meine ich jetzt nicht, dann am Abend, wenn alle aus dem Büro gegangen sind, das Telefon nicht mehr läutet und Sie endlich dazu kommen, Ihren Berg am Schreibtisch abzuarbeiten. Sondern jene Zeit, in der auch ungeliebte Arbeiten, leicht(er) von der Hand gehen.

Für die meisten, die um 6.30 Uhr aufstehen, ist das zwischen 8.00 – 10.00 Uhr. Probieren Sie es mal aus, wie sehr Ihre Zufriedenheit steigt, wenn Sie auch nur ein bis zweimal in der Woche diese Zeit für die wichtigsten Themen reservieren und das Gefühl haben pro-aktiv an Ihren wichtigsten Projekten dran zu bleiben.

Reflektieren Sie regelmäßig.

Nehmen Sie jeden noch so kleinen Fortschritt bewusst wahr!

Steuern Sie Ihr Leben jetzt pro-aktiv!

Mehr zum Thema Selbstausbeute nächste Woche!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com