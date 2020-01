Bae Systems kauft Rüstungsgeschäfte für 2,2 Milliarden Dollar

Der britische Rüstungskonzern will sein US-Geschäft mit elektronischen Systemen ausbauen.

Der britische Rüstungskonzern Bae Systems übernimmt zwei Geschäftseinheiten, die die US-Rivalen Raytheon und United Technologies Corp wegen ihrer Fusion abgeben müssen. Wie der britische Konzern mitteilte, handelt es sich um eine auf militärische Navigationssysteme spezialisierte Sparte der United-Technologies-Tochter Collins, für die BAE 1,925 Milliarden Dollar in bar zahlt, sowie den Kauf des Militär-Funk-Geschäfts von Raytheon für 275 Millionen Dollar.

"Es ist selten, dass zwei Geschäfte von dieser Qualität, mit so starken Wachstumsaussichten und mit einer engen Verbindung zu unserem Portfolio verfügbar sind", sagte BAE-Systems-Chef Charles Woodburn. Die Zukäufe stünden unter dem Vorbehalt, dass die Fusion von Raytheon und United Technologies auch zustande kommt. Der Abschluss ist in der ersten Jahreshälfte 2020 geplant.

Weitere Meldungen aus der Unternehmenswelt:

Die finnische Edelstahlfirma Outokumpu hat im vierten Quartal dank straffer Kostenkontrolle besser abgeschnitten als erwartet. Im Zeitraum Oktober bis Dezember liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bei rund 70 Millionen Euro, teilte der Konzern mit. Bisher hatten die Finnen ein bereinigtes Ebitda von rund 45 Millionen Euro in Aussicht gestellt, Analysten hatten mit 44,6 Millionen Euro gerechnet. Der Konzern hatte in den Quartalen zuvor wegen billiger Importe aus Asien Umsatz- und Gewinneinbußen verbucht. Die Anleger zeigten sich von den Quartalszahlen erfreut - die Outokumpu-Aktien kletterten am Vormittag knapp 14 Prozent.

Für die angeschlagene Fluggesellschaft Malaysia Airlines gibt es Hoffnung. Der malaysischen Regierung lägen Angebote für eine strategische Partnerschaft für die schuldenbeladene Fluggesellschaft vor, sagte Premierminister Mahathir Mohamed am Montag bei einem Medienbriefing. "Es gibt etwa 5 Vorschläge, aber einige sind völlig unangemessen", sagte Mahathir, ohne weiter ins Detail zu gehen. "Wir müssen aber jedem zuhören, um herauszufinden, was die beste Lösung ist." Die Fluggesellschaft hat sich noch immer nicht von zwei Tragödien im Jahr 2014 erholt, als Flug MH370 auf mysteriöse Weise verschwand und Flug MH17 über der Ostukraine abgeschossen wurde. Danach wurde das Unternehmen vom Staatsfond Khazanah Nasional von der Börse genommen und konnte seither nicht in die Gewinnzone zurückkehren.

Der weltweit führende Smartphone-Hersteller Samsung Electronics hat den Vorsitzenden Roh Tea-moon zum neuen Chef der Mobilfunksparte ernannt. Roh habe sich für strategischen Wandel eingesetzt, um besser mit dem günstigeren chinesischen Rivalen Huawei konkurrieren zu können, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der ehemalige Mobilfunkchef DJ Koh wird weiterhin die IT & Mobile Communications (IM)-Sparte von Samsung leiten, die sowohl mobile Geräte als auch Netzwerkgeräte umfasse. Das Unternehmen habe auch seinen Netzwerk-Geschäftschef Cheun Kyung-whoon zum Vorsitzenden befördert, hieß es in einer Erklärung.

Der Rohstoffhändler Olam International will sich umstrukturieren. Der Konzern mit Sitz in Singapur werde sich in zwei getrennte Unternehmen reorganisieren, die sich auf Lebensmittelzutaten und landwirtschaftliche Versorgung konzentrieren. Es gebe Überlegungen, die neuen Unternehmen an der Börse zu platzieren. Im vergangenen Jahr hatte sich Olam bereits aus vier Geschäftsfeldern zurückgezogen. Nun sollen 3,5 Milliarden Dollar in andere Wachstumsbereiche investiert werden. Das japanische Handelshaus Mitsubishi ist der zweitgrößte Anteilseigner von Olam.

(APA/Reuters)