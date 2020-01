Amtsleiter getötet: Angeklagter fürchtet politischen Druck

Die Bluttat gilt als Anlassfall für die von der Politik gewünschte Einführung einer Sicherungshaft: Der Asylwerber Soner Ö. hat am 6. Februar 2019 den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen. Am Montag in Feldkirch, bei Auftakt des Mordprozesses, ersuchte Ö. den Richter: „Geben Sie dem politischen Druck nicht nach."

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen begann Montagvormittag im Landesgericht Feldkirch die Geschworenenverhandlung gegen Soner Ö. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor. Ö. bekennt sich zum Sachverhalt an sich schuldig, will aber, dass die von ihm geführten Messerstiche gegen den Sozialamtsleiter nicht als Mord, sondern als Totschlag oder absichtliche schwere Körperverletzung mit Todesfolge gewertet werden.

Diesfalls wäre die Strafdrohung freilich deutlich geringer. Statt bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe (für Mord) würden ihm maximal bis zu 15 Jahre Haft (bei absichtlicher schwerer Körperverletzung mit tödlichem Ausgang) drohen.

Der Fall ist einigermaßen verzweigt. Der Vater von Soner Ö. war in den 1970-er-Jahren als türkischer Gastarbeiter nach Vorarlberg gekommen. Soner Ö., geboren in Lustenau, ist eines von neun Kindern. Er behält die türkische Staatsangehörigkeit. In der Hauptschule fällt er durch Aggressionen auf. Kaum strafmündig, kassiert er mit 14 Jahren die erste Verurteilung - unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls und einem Drogendelikt. Bis 2008 sammelt er nicht weniger als 15 rechtskräftige Verurteilungen.

In diesem Jahr verhängt das spätere Mordopfer (damals war der Mann noch nicht Sozialamtsleiter) ein Aufenthaltsverbot über Soner Ö. Im Februar 2009 erfolgt die Abschiebung in die Türkei. Verbunden mit einem zehnjährigen Aufenthaltsverbot.

Doch ein paar Monate später kommt Ö. zurück und sucht um Asyl an. Der Antrag wird abgelehnt. Ein unbefristetes Aufenthaltsverbot wird ausgesprochen. Ö. wird erneut abgeschoben. 2018 kehrt er mit Unterstützung von Schleppern zurück. Sucht erneut um Asyl an - mit dem Argument, er habe an der Seite der Kurden gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft und mindestens zwei Türken getötet. Er könne also nicht zurück in die Türkei. So landet Ö. im Erstaufnahmezentrum Thalham, Oberösterreich. Dann kommt er frei und kehrt nach Vorarlberg zurück.

In der Bezirkshauptmannschaft (BH) Dornbirn sucht Ö. um Aufnahme in die Grundversorgung an, dort trifft er jenen Mann an, der ursprünglich das Aufenthaltsverbot verhängt hatte. Tage später ersticht Ö. eben diesen - den Sozialamtsleiter.

Schubhaft sei nicht möglich gewesen, sollte später das von Herbert Kickl (FPÖ) geführte Innenressort sagen. Einige Juristen äußern andere Ansichten. Die Causa wird landesweit - mit großer Betroffenheit - diskutiert.

„Es ist eine Tragödie"

Zum Auftakt des Prozesses ersuchte nun Ö. den Vorsitzenden des Schwurgerichtshofes, Richter Martin Mitteregger, dem auf dem Verfahren lastenden Druck nicht stattzugeben. „Es gibt keinen politischen Druck“, entgegnete der Vorsitzende.

Anwalt Ludwig Weh erklärte, sein Mandant habe nicht töten wollen. Und meint: „Es ist eine Tragödie." Eine, die laut Verteidigung hätte verhindert werden können. Ö. habe in Bezug auf die früheren Begegnungen mit dem Sozialamtsleiter eine „Beziehungstat“ begangen.

Ö. gab schließlich selbst zu Protokoll, er habe sein Opfer nicht ermorden wollen: „Ich wollte ihm in die Schulter stechen und er ist aufgestanden." Weiter: „Ein Mensch, der jemanden töten will, hält das Messer richtig fest." Er habe das Messer aber nicht richtig festgehalten. Und: „Ich habe Kampferfahrung, ich weiß wo das Herz ist. Wenn ich jemanden töten will, steche ich direkt ins Herz rein.“

Ö. hatte bei seinem Besuch in der BH 0,75 Promille Alkohol im Blut. Außerdem stand er unter Medikamenteneinfluss. Vor der Tat sei er vom späteren Opfer bezüglich der Auszahlung der Grundversorgung tagelang hingehalten worden, gab Ö. nun als Angeklagter an.

Der Prozess ist für drei Tage anberaumt.

