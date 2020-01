Schon wieder Urlauberrekord in Spanien

Spanien ist nach Frankreich das meistbesuchte Urlaubsland der Welt. Im Vorjahr kamen wenige Deutsche und Briten, dafür mehr Gäste aus Asien und den USA.

In Spanien haben 2019 so viele Touristen Urlaub gemacht wie nie zuvor. Insgesamt wurden 83,7 Millionen Besucher gezählt, wie Tourismus-Ministerin Reyes Maroto am Montag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die Zahl der Reisenden aus Deutschland und Großbritannien ging demnach zwar zurück. Dies wurde aber wettgemacht durch aus den USA und Asien.

Spanien verzeichnet bereits das siebte Jahr in Folge einen Touristenrekord. Es ist nach Frankreich das meistbesuchte Urlaubsland der Welt. Für die Wirtschaft des südeuropäischen Landes spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. Er macht fast zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

(Reuters)