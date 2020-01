Megxit oder doch eher Sussexit? Das ist hier die Frage

Mehr privat, weniger Hofstaat: Manche interpretieren den Wunsch einer jungen Frau nach einem selbstbestimmten Leben als antifeministischen Akt. Erstaunlich.

Austritt aus dem Family Club Royal; statt steuergeldfinanzierter Fixanstellung auf Lebenszeit der Sprung in die Selbstständigkeit; Refundierung der Renovierungskosten in Höhe von circa 2,4 Mio. Euro für das Gartenhäuschen im Schlosspark von Windsor. Dass es für den Zweitwohnsitz künftig schlappe 11.700 Euro Monatsmiete berappen muss, wird das Ehepaar Sussex nicht in den finanziellen Ruin treiben.