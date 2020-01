Millionenpleite eines Zeitschriften-Verlags

Der Kremser LW-Verlag, in Zeitschriften wie „Land der Berge“ und das „Universum Magazin“ erscheinen, muss saniert werden. Verlustbringende Titel werden eingestellt.

Die Firma LW Werbe- und Verlags GmbH mit Sitz in Krems hat am Landesgericht Krems den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und gibt mehrere periodische Zeitschriften heraus, so das „Universum Magazin“, „Lande der Berge“, „Vinaria“, „Laufsport-Marathon“ und „Hausträume“.

Die Insolvenzursachen liegen in der sich verändernden Medienwelt, im Rückgang der Auflagezahlen im gesamten Printbereich, in rückläufigen Anzeigenerlösen und in der Beendigung der Kooperation mit dem ORF betreffend der Titelrechte am Magazin Universum, auch seien hohe Gehälter nicht mehr finanzierbar gewesen.

Über die 100-Prozent-Tochter Sportzeitung Verlags-GmbH wurde ebenfalls ein Insolvenzverfahren beantragt. Diese gab wöchentlich eine Sportzeitung mit Schwerpunkt Fußball in Niederösterreich heraus und soll geschlossen werden. Davon sind sieben Gläubiger und sieben Mitarbeiter betroffen.

Die verlustbringenden Zeitschriften „Laufsport“ und „Universum Magazin“ sollen ebenfalls eingestellt werden, das Büro in Wien aufgelassen und die Unternehmensstruktur den zukünftig erwarteten Marktverhältnissen angegepasst werden.

Von der Insolvenz des Verlages von Erwin Goldfuß sind 12 Arbeitnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich laut Creditreform auf rund 2,06 Millionen Euro, der KSV berichtet von Passiva in Höhe von 702.000 Euro. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.