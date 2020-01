Australian Open: Déjà-vu für einen Teenager

Erst in Wimbledon, jetzt in Melbourne: Cori Gauff, 15, besiegt Venus Williams, 39.

Melbourne. Nervenstärke und Unbekümmertheit bei Großereignissen gehören zu ihrem Repertoire; und vor allem dann, wenn sie gegen Venus Williams spielt. Dann gelingen Cori Gauff, 15, die besten Schläge. Amerikas Tennisjuwel wiederholte die Sensation von Wimbledon und warf auch beim Auftakt der Australian Open ihre Landsfrau aus dem Bewerb. 7:6, 6:3 – die jüngste Spielerin des ersten Grand Slams des Jahres besiegte in der Margaret Court Arena die älteste.

„Ich war in diesem Spiel jedenfalls weitaus zuversichtlicher, als ich es damals in Wimbledon war“, gestand Gauff in der Analyse ein. „Ich kann jetzt besser mit großen Plätzen und mehr Zuschauern umgehen.“ Dass sie im Vorjahr in London von den Eindrücken überwältigt war, verriet sie erst jetzt.

Generationenduelle dieser Größenordnung sorgen für Aufsehen. Es ist Gauffs erst dritter Grand Slam, für Williams – sie wird im Juli 40 – war es der 85. Dass „Coco“, Tochter einer Sportlerfamilie – ihr Vater war Basketballer, die Mutter Mehrkämpferin – die Zukunft gehört, davon sind alle auf der WTA-Tour überzeugt. Im Vergleich mit Williams hat sie die beste Taktik mitbekommen von ihrem Jugendtrainer Patrick Mouratoglou, der sie als Elfjährige betreute und der nun Serena Williams (besiegte die Russin Anastasia Potapowa in 19 Minuten mit 6:0, 6:3) zur Seite steht.

Linz-Siegerin Gauff wird von Managern und Beratern (Tony Godsick, „Team 8“, Mitbegründer ist Roger Federer) umschwärmt. Die Nr. 67 der Welt bleibt auf dem Boden und trifft in der nächsten Runde auf die Rumänin Sorana Cîrstea. „Sie will den Sieg“, meinte Chris Evert, die selbst 18 Grand Slams gewinnen konnte über Gauff. „Sie wird in Melbourne für Aufsehen sorgen. Irgendwann gewinnt sie ein großes Turnier, sicher. Wer das nicht glauben will, der muss sich den Kopf untersuchen lassen.“ (red.)

