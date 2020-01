Runtastic-Gründer trackt jetzt Haustiere

Florian Gschwandtner steigt nach seinem Abgang als Chef der Lauf-App und einer Auszeit von einem Jahr ins Management von Tractive ein. Das Start-up ortet Hunde und Katzen per GPS.

Wien. Florian Gschwandtner ist ein Superstar in der Start-up-Szene. Der sportliche Oberösterreicher gründete 2009 Runtastic, eine Fitness-App, die Adidas nur sechs Jahre später für 220 Millionen Euro kaufte. Seit diesem Coup gilt er als einer der erfolgreichsten Gründer Österreichs.

Vor einem Jahr gab der passionierte Läufer seinen Chefsessel bei Runtastic an den Amerikaner Scott Dunlap ab und nahm sich eine Auszeit. „Ich bin viel gereist“, erzählt Gschwandtner der „Presse“.

Nun kehrt er aktiv in das Arbeitsleben zurück. Statt seiner Laufstrecke trackt er jetzt Haustiere. Seit der vergangenen Woche sitzt der Tech-Liebhaber im Management von Tractive. Das Start-up stellt GPS-Anhänger für Hunde und Katzen her. Über eine App können die Besitzer orten, wo sich ihr Vierbeiner befindet. Die App schlägt sogar Alarm, wenn das Tier eine eingestellte Markierung, wie zum Beispiel das eigene Grundstück oder die Ortschaft, verlässt.

Als „Chief Growth Officer“ ist er für das Wachstum der oberösterreichischen Firma zuständig. Bisher ist Tractive vor allem in Europa tätig, wo Gschwandtner noch viel Potenzial sieht: „Allein in Deutschland gibt es 24 Millionen Hunde und Katzen.“

Als nächstes werden die Absatzmärkte USA und Kanada anvisiert. Hier vertraut Tractive auf Gschwandtners Expertise. Nur drei Jahre nach der Gründung rollte er Runtastic in den USA aus. Seit 2013 hat die Sport-App ein Büro in San Francisco, neben seinem Sitz in Pasching. In der oberösterreichischen Gemeinde sitzt auch Tractive, gleich neben Runtastic. „Der Weg bleibt für mich derselbe.“ Gschwandter war bei dem Tracking-Start-up von Anfang an als Investor aktiv. „Er ist ein guter Freund von mir und wollte schon lang wieder ins Geschäft zurück“, verrät Tractive-Chef Michael Hurnaus der „Presse“. Alle Tractive- und Runtastic-Gründer kennen sich schon seit Studienzeiten. „Wir waren alle im selben Jahrgang an der Fachhochschule Hagenberg“, sagt Hurnaus.

Nun soll die Erfolgsgeschichte wiederholt werden. „Alle fragen sich, ob er es wieder schaffen kann“, sagt Hurnaus. Gschwandtner selbst hat allerdings kein Haustier. „Das wäre dem Tier gegenüber nicht fair wegen meiner vielen Reisen“, gesteht Gschwandtner. „Aber meine Eltern haben einen Bauernhof. Ich bin also mit Tieren aufgewachsen.“ Außerdem war er bis Juni 2019 als Berater für die Regierung zum Thema „Digitalisierung & Innovation“ tätig. Ob er das abermals tun wird, steht noch nicht fest. (mad.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2020)